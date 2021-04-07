Правоохранители проводят выемку документов в администрации Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении ЖКХ администрации города Златоуста Челябинской области. Информацию об этом ТАСС подтвердил советник главы города Алексей Коновалов.

"Действительно, у нас производят выемку [документов в] ЖКХ сотрудники ФСБ. Никаких препятствий у них нет, об этом не может быть и речи. Мы им, наоборот, всецело поможем, предоставим необходимые документы", - сказал собеседник агентства.

По словам Коновалова, администрация города заинтересована в выявлении возможных нарушений.

Комментариями правоохранителей ТАСС не располагает.