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Правоохранители проводят выемку документов в администрации Златоуста

Оперативные мероприятия проходят в управлении ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в управлении ЖКХ администрации города Златоуста Челябинской области. Информацию об этом ТАСС подтвердил советник главы города Алексей Коновалов.

"Действительно, у нас производят выемку [документов в] ЖКХ сотрудники ФСБ. Никаких препятствий у них нет, об этом не может быть и речи. Мы им, наоборот, всецело поможем, предоставим необходимые документы", - сказал собеседник агентства.

По словам Коновалова, администрация города заинтересована в выявлении возможных нарушений.

Комментариями правоохранителей ТАСС не располагает.

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