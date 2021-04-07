УрФУ получит новый медицинский центр после Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Новый медицинский центр в Деревне Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, будет передан Уральскому федеральному университету (УрФУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ в среду.

"Что касается новых площадок, для УрФУ это очень важно, нам в наследие останется городок Универсиады на 8,5 тыс. человек. Там же будет построен новый медицинский центр, который будет передан университету", - приводят в пресс-службе слова ректора Виктора Кокшарова.

В вузе отметили, что центр войдет в состав медико-санитарной части университета. Ранее сообщалось, что в качестве наследия новые здания в Деревне Игр получат несколько институтов.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.