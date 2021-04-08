"Библионочь" в Свердловской области пройдет в смешанном формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Акция "Библионочь" пройдет в смешанном формате - в онлайн и офлайн - в Свердловской области. Более 750 библиотек и других учреждений приготовят 24 апреля для жителей и гостей региона программы, посвященные науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"К [акции "Библионочь"] присоединятся областные, муниципальные, районные, многие сельские и поселковые библиотеки. В Министерстве культуры Свердловской области рассказали, что о желании принять участие в акции заявили уже более 750 учреждений региона. В каждом из них будут организованы мероприятия, посвященные науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. После частичного снятия ограничительных карантинных мер "Библионочь" состоится в двух параллельных форматах: офлайн и онлайн", - говорится в сообщении.

Мероприятия стартуют в 16:00 мск. В департаменте уточняют, что с части проводимых выступлений и встреч будут вестись прямые трансляции.

На портале акции рассказали, что в этот день гости "Библионочи" смогут посетить встречу с авторами российских комиксов о космосе в библиотеке им. В. П. Крапивина, онлайн-встречу с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, а также с автором книги "Юрий Гагарин" Львом Данилкиным и немецким писателем Ули Ротфусом в библиотеке им. В. Г. Белинского и многими другими интересными писателями и экспертами, а также оказаться на спектаклях, викторинах и других мероприятиях.