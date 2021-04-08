Самолеты компании Red Wings будут постоянно базироваться в аэропорту Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Первый самолет авиакомпании Red Wings начнет базироваться в международном аэропорту Челябинска с мая текущего года. В следующем году таких самолетов будет уже не менее пяти, сообщил журналистам в четверг губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"С 1 мая заходит авиакомпания Red Wings к нам в аэропорт с постоянным базированием одного самолета, и мы говорим, что уже в следующем году таких самолетов с постоянным базированием должно быть не менее пяти с возможностью осуществлять различные рейсы. Авиакомпания зарегистрировала здесь филиал, это позволяет полноценно использовать челябинскую базу как основную базу для авиакомпании", - сказал губернатор.

По словам Текслера, появление в аэропорту Red Wings позволит расширить маршрутную сеть и географию полетов в первую очередь на межрегиональном направлении. Также, по словам губернатора, идут переговоры по открытию в челябинском аэропорту ремонтной базы для самолетов SuperJet.

В пресс-службе авиакомпании Red Wings ТАСС подтвердили, что со следующего года количество базирующихся в аэропорту самолетов перевозчика может вырасти до четырех-пяти. "Это будет зависеть от количества субсидируемых рейсов и состояния авиасообщения с иностранными государствами", - пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что в этом году самолеты Red Wings будут летать из Челябинска в Геленджик, Мурманск, Махачкалу, Норильск, Астрахань, Ханты-Мансийск, Калининград, Сургут, Пермь, Симферополь и Сочи. Также в 2021 году перевозчик планирует летать в Ереван, Алматы, Баку и Бишкек.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, основанная в 1999 году. По данным официального сайта, она базируется в московском аэропорту Домодедово. Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам, соединяя ключевые центры страны между собой и с востребованными курортами за ее пределами.

Об аэропорте

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В настоящее время идет реконструкция аэропортового комплекса по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (15:25 мск) — добавлен комментарий авиакомпании после четвертого абзаца