Прямые рейсы в Анапу из Екатеринбурга открываются с 1 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анапу открываются с 1 мая. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщили в пресс-службе Кольцово в пятницу.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") полеты в Анапу впервые начнет авиакомпания Red Wings. Рейсы на черноморский курорт запланированы с 1 мая дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолетах Sukhoi SuperJet 100 вместимостью до сотни пассажиров. Вылет из Екатеринбурга - в 13:20 по местному времени. Продолжительность полета составит три часа.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта Кольцово, в настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет прямые рейсы в Анапу.

В 2020 году рейсы из Екатеринбурга в Анапу выполняли авиакомпании "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", Azur air и Utair. В минувшем году пассажиропоток на маршруте превысил 111,8 тыс. человек (+38% к показателям 2019 года).