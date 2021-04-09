Синоптики прогнозируют на Урале потепление до 20 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха в южных и центральных регионах Уральского федерального округа в выходные дни 10-11 апреля повысится до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 9 апреля переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем 10-15 градусов тепла. 10 апреля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, днем - 14-19 градусов выше нуля, на севере 8-13 градусов тепла. 11 апреля облачно с прояснениями, местами умеренный дождь, температура воздуха ночью составит плюс 2-7 градусов, днем - 16-21 градусов тепла, на севере до 10 градусов выше нуля. В воскресенье прогнозируется западный ветер 4-9 м/с, днем порывы достигнут 15-18 м/с", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра.

Потепление также приходит в Челябинскую область, в ближайшие выходные температура воздуха днем поднимется до плюс 18-20 градусов, сообщают синоптики. Похожая погода ожидается в Курганской и Тюменской областях: 10 и 11 апреля воздух прогреется днем примерно до 14-18 градусов выше нуля. В выходные в этих регионах будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 10 апреля ожидаются мокрый снег, дождь, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью до минус 3 градусов, днем до плюс 8-13 градусов. 11 апреля в Югре небольшой, местами умеренный дождь, порывы ветра будут около 14 м/с. Температура воздуха ночью составит до плюс 5 градусов, днем - до плюс 13.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки в виде снега и дождя, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр. Температура воздуха днем в выходные составит от нуля до 5 градусов тепла. Синоптики предупреждают об усилении ветра в воскресенье, местами порывы достигнут 16-21 м/с.