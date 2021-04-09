Чепиков подал документы на участие в праймериз "Единой России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Госдумы, передает корреспондент ТАСС.

"Не просто было адаптироваться в Государственной думе, все равно нужно определенное время, чтобы получить опыт. Сейчас он вроде бы, есть, и для меня это важно, это новая ступень, нужно стараться работать лучше, чтобы получить доверие избирателей", - сказал Чепиков журналистам после процедуры подачи документов в Екатеринбурге.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.