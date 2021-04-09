Группы Свердловского рок-клуба выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Группы Свердловского рок-клуба, который в этом году отмечает 35-летие, выступят на фестивале Ural Music Night 25 июня. Об этом сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции в пятницу.

"Поскольку в этом году Свердловскому рок-клубу 35 лет, его группы выступят на площадке у Главпочтамта. Там будут выступать "Агата Кристи" с Вадимом Самойловым, "Смысловые галлюцинации", "Наутилус Помпилиус" и прочие группы свердловского рок-клуба", - сказал Горенбург.

Он отметил, что на главной площадке города - Площади 1905 года - выступят оперные артисты, на площадке в парке Маяковского - хип-хоп группа "Каста", а возле киноконцертного театра "Космос" выступят многочисленные этнические коллективы со всей России. Всего в этом году на фестивале будет работать более 100 площадок.

"Общее количество музыкантов, которые подали заявки [на участие в фестивале] - 7 364 человека. Будет работать более 100 площадок и порядка 1 тыс. волонтеров. На сегодняшний день узнаваемость фестиваля - 110 млн человек", - отметил Горенбург.

Как отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, такие событийные мероприятия, как "Уральская ночь музыки", являются флагманами продвижения имиджа региона. "Фестиваль стал брендом, без которого я не представляю самую короткую ночь в году. И в прошлом году, несмотря на ограничительные условия, фестиваль был проведен, хоть количество площадок и участников было меньше. Правительство области и губернатор поддерживали и будут поддерживать фестиваль вместе с администрацией Екатеринбурга", - добавила она.

Свердловский рок-клуб создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года.

О фестивале

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль в России.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. На нем выступили около 1,6 тыс. музыкантов на 50 площадках, максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.