В Челябинской области затопило дорогу в районе пункта пропуска через границу с Казахстаном

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Река Берсуат в Челябинской области во время весеннего паводка затопила участок дороги Бреды - Житикара между российским пограничным пунктом пропуска Мариинский и казахстанским Желкуар. Для пересечения границы следует использовать другие пункты пропуска, говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

"Следование в пешем порядке и автомобильным транспортом [через пункт пропуска Мариинский] опасно для жизни и здоровья. <...> Разлив реки привел к затоплению участка дороги Бреды - Житикара, <...> глубина потока достигает одного метра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сложившейся ситуации нужно использовать для пересечения границы пункты пропуска Бугристое (Троицкий район Челябинской области) и Николаевка (Варненский район Челябинской области), работающие в штатном режиме.

В настоящее время в районе затопленного участка дороги ведутся работы по отводу воды.