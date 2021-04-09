Форум "Медицина, доступная каждому" в Екатеринбурге собрал около 300 участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. VI Межрегиональный форум "Медицина, доступная каждому" впервые открылся в Екатеринбурге. Из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, участниками форума очно и онлайн стали около 300 человек. Об этом сообщил член Всемирной медицинской ассоциации, секретарь Центрального совета по здравоохранению Партии пенсионеров, депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

"Сегодняшний VI Межрегиональный форум "Медицина, доступная каждому" впервые проходит в Екатеринбурге. Партия пенсионеров - это основной его организатор, но есть еще соорганизатор у этого мероприятия - это Общество врачей России. <…> Прежние форумы, до пандемии, собирали до 500 человек, проходили в региональных центрах. В Екатеринбурге сейчас с учетом пандемии в зале мы собрали порядка 80 человек и ближе к 200 у нас было по ВКС", - сказал Фирстов, отметив, что пандемия наложила свой отпечаток на работу форума.

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов в ходе пресс-конференции отметил, что решение проводить форум в Свердловской области было принято благодаря поддержке инициативы губернатора региона. В Свердловской области 2021 год объявлен годом медработника. "Завтра у нас будет проходить <...> акция в память о погибших медиках - акция памяти. Мы будем запускать шары в небо, возлагать цветы", - сказал Полыганов.

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов добавил, что в первый день форума были представлены несколько докладов, в том числе на тему "Как российскому здравоохранению выйти из нынешней ситуации". Специалисты рассказали о "здоровом старении", как его вести, необходимости прививаться, реабилитации и восстановлении здоровья лиц старшего поколения и многое другое.

В Екатеринбурге проходит VI Межрегиональный форум "Медицина, доступная каждому". Партия пенсионеров и именитые врачи обсудят развитие медицины в России. Форум является комплексным итогом научно-практических конференций, проведенных за последние три года.