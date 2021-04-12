В Тюмени закрыли первый в России обсерватор для пациентов с коронавирусом

Военные самолеты 5 февраля 2020 года доставили 144 человека, среди которых граждане РФ, других стран ЕАЭС и Украины, в Тюмень из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Всех людей выписали 19 февраля 2020 года. Лечебно-реабилитационный центр находится в лесу в 28 километрах от Тюмени. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается.

ТЮМЕНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Тюменский обсервационный госпиталь "Градостроитель", который первым в России принял граждан РФ и других стран из китайской провинции Хубэй после начала распространения коронавируса, снова перепрофилировали в санаторий, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"Обсерватор "Градостроитель", открытый 5 февраля 2020 года, возвращается к привычной жизни. К 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе "Градостроителя" завершили лечение", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что после обязательной санитарной обработки санаторий вернется к работе по основному профилю. "Также сюда будут направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях", - уточнили там.

На территории региона продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.

"Градостроитель" является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.