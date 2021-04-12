Тюменская область выделит 145 млн рублей на восстановление объектов культурного наследия

ТЮМЕНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 145 млн рублей будет выделено на реставрацию объектов культурного наследия в 2021 году в Тюменской области, сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на председателя областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анну Базилеву.

"На реализацию региональной госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" в 2020 году было выделено свыше 255 млн рублей, на 2021 год запланированы расходы в сумме более 145 млн рублей. В плане на 2021 год - окончание реставрации церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени, а также завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске", - рассказала она.

Базилева добавила, что в 2020 году в Тюмени завершены работы по восстановлению живописи в Троицком монастыре, а также реставрация круглой Всехсвятской церкви и "Дома Брюханова". А в Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе - мечеть в деревне Иртышатские Юрты.

Всего на территории Тюменской области около 2 тыс. объектов культурного наследия, сведения о 642 объектах включены в федеральный реестр. "70% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года", - отметила Базилева.