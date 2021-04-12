Школьники-победители "Тест-драйва" УрФУ получат 50 тыс. рублей при поступлении в вуз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Пятнадцать школьников из Свердловской и Челябинской областей получат стипендии ректора, если поступят в Уральский федеральный университет (УрФУ) в 2021 году. Они стали победителями проекта "Тест-драйв" УрФУ - цифровой акции, которая позволяет познакомиться с образовательными программами, увидеть онлайн-лекции по выбранным направлениям, узнать об инфраструктуре вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе университета в понедельник.

Подобную акцию в России проводит только Уральский федеральный университет.

"15 лучших участников проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном" определены по итогам четырех месяцев проектной работы. В конкурсе на стипендии ректора УрФУ талантливые школьники из Свердловской и Челябинской областей успешно завершили онлайн-тестирование, разработали собственные проекты по выбранному профилю, рассказали о них в соцсетях на открытом зрительском голосовании и представили экспертам университета. В случае поступления в УрФУ в 2021 году победители проекта получат именные стипендии размером в 50 тысяч рублей с помесячной выплатой указанной суммы в первом семестре обучения", - сказали в вузе.

Реализация проекта началась 15 января, в течение месяца команды школьников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана регистрировались на участие в акции, решали тесты и выполняли задания от Союза студентов вуза. Затем 91 команда, прошедшая во второй этап, который получил название "Образовательный интенсив", посещала лекции от лучших преподавателей УрФУ и занималась разработкой собственных проектов.

Победителями акции стали команды с различными проектами - от разработки способа удаления снега со скатных крыш до 3D-модели домашней электростанции, добавили в пресс-службе.