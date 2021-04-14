На Ямале на площади 400 кв. м произошел разлив нефти и нефтепродуктов

ТАСС, 14 апреля. Разлив нефти и нефтепродуктов АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" произошел на территории Суторминского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. По данному факту региональная прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"14 апреля на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе "ЦПС Муравленковского м/р - НПС Суторминская", выведенном в бездействие 16 января 2013 года, произошел разлив нефти и нефтепродуктов в районе 50 м от федеральной трассы Сургут - Салехард (на 334-м км). По предварительной информации, площадь загрязненного участка составила не менее 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что работниками АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведутся работы по ликвидации нефтезагрязнения.

"В прокуратуру города для предоставления подробных объяснений и установления причин техногенного события вызван представитель акционерного общества. По результатам проверочных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по возмещению вреда, причиненного окружающей среде", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", в настоящее время ремонт на поврежденном фрагменте трубопровода завершен. Объект осушен и выведен из эксплуатации в 2013 году.

"Выход остаточной нефтесодержащей жидкости произошел в границах защитной обваловки. Отсутствует угроза водным объектам и участкам плодородных почв лесного фонда. Причины нарушения герметичности устанавливаются. Оповещение об инциденте направлено соответствующим надзорным органам", - пояснили в компании.