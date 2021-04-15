"Росатом" начнет с Урала создание корпоративной технологической экосистемы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начнет создание корпоративной технологической экосистемы с Урала. Новый проект должен объединить молодежь, научные коллективы и бизнес, сообщил ТАСС генеральный директор отраслевого акселератора Росатома (АО "ТВЭЛ - КЦ") Станислав Кречетов.

Корпоративная технологическая экосистема Росатома - это сообщество предпринимателей, научных сотрудников, студентов, инженеров, представителей отрасли, объединенных общей идеей разработки идей и технологических решений, которые можно применять на производственных площадках ГК "Росатом".

"Росатом начинает создание корпоративной технологической экосистемы с Уральского региона - запустив проект TechChallenge, мы начинаем процессы объединения представителей молодежи, научных кругов, бизнес-ассоциаций и предпринимателей, это способствует активному творческому взаимодействию между ними в области поиска и реализации идей для новых ярких технологических стартапов", - сказал Кречетов.

Он рассказал, что стартаперы - участники программы акселератора Росатома на Урале разработают проекты для промышленных предприятий ЗАТО Новоуральск в Свердловской области. "Специфика программы TechChallenge на Урале в том, что мы не просто собираем заявки, а проводим мероприятия, на которых участники будут генерировать и дорабатывать в интенсивном режиме бизнес-проекты, которые могут быть использованы на предприятиях Новоуральской промышленной площадки", - добавил собеседник агентства.

Кречетов отметил, что нулевой этап программы отраслевого акселератора Росатома, в которой госкорпорация будет готовить проекты на поддержку, пройдет в Екатеринбурге 15 - 18 апреля. Основная работа над проектами начинается на самом акселераторе: на этапе бизнес-моделирования в первые три месяца предлагается финансирование команды из двух человек, чтобы участники проверили рынок, доказали техническую состоятельность проекта. Второй этап - это прототипирование, которое заключается в создании минимально работоспособного продукта. "Таким образом, победители выходят из бизнес-моделирования в прототипирование, из прототипирования - в большой инвестиционный проект, который может потенциально принести десятки и сотни миллионов рублей", - сказал Кречетов.

Как отметил собеседник агентства, проекты из Екатеринбурга сильны машиностроением, отсюда приходит много приборной, металлургической, машиностроительной тематики, из Тюмени часто приходят проекты их сферы нефтегазохимии, из Санкт-Петербурга - предложения по альтернативным источникам энергии. До пятой части всех проектов, поступающий в акселератор, связаны с темой IT.

Об акселераторе

Отраслевой акселератор Госкорпорации "Росатом" ориентирован на поиск, отбор и развитие лучших инновационных проектов в области приоритетных направлений развития неядерного бизнеса Госкорпорации "Росатом". Программа должна помочь не только найти и эффективно профинансировать разработку и запуск новых продуктов, но и выявить наиболее перспективные технологии для приоритетного инвестирования в рамках развития новых бизнесов.