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Крепления пришвартованных речных судов оборвались в Тюмени во время ледохода

Суда проследовали вниз по течению и остановились у автомобильного моста, ударившись об опору

ТЮМЕНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после обрыва креплений четырех пришвартованных теплоходов и плавучего объекта "Гавань" у берега реки Тура в Тюмени, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"На реке Тура в г. Тюмени в связи с начавшимся ледоходом произошел обрыв креплений группы пришвартованных судов речного транспорта в составе теплоходов "Тюмень", "Тюмень-2", "Москва-168", "Москва-208" и плавучего объекта "Гавань", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что суда проследовали вниз по течению и остановились у автомобильного моста по ул. Профсоюзная в Тюмени, ударившись об опору. "В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению судовладельцем ООО "Тюмень-Траст" законодательства о безопасности судоходства", - уточнили там.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

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