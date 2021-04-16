Несколько десятков вкладчиков пришли к головному офису банка "Нейва" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Около 30 вкладчиков пришли к главному офису банка "Нейва" в Екатеринбурге, у которого в пятницу отозвали лицензию, передает корреспондент ТАСС.

Банк России с 16 апреля отозвал лицензию у банка "Нейва". По состоянию на 1 апреля по величине активов кредитная организация занимала 188 место в банковской системе РФ. По данным отчетности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 5,6 млрд руб.

Вкладчики ждут официального представителя банка, чтобы задать ему вопросы о том, куда обращаться, что делать юридическим и физическим лицам и другие. Один из них заблокировал дверь в филиал банка, охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Один из филиалов банка на улице Космонавтов оказался закрыт. Вышедший из него работник сообщил корреспонденту ТАСС, что финансовая система банка отключена, консультации смогут провести в понедельник.