На Урале в выходные прогнозируют похолодание и порывистый ветер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Установившаяся в южных и центральных регионах Уральского федерального округа теплая погода с температурой воздуха 20 градусов в ближайшие выходные сменится похолоданием, температура понизится в среднем до плюс 5-8 градусов. В ряде регионов ожидается порывистый ветер и небольшие осадки в виде снега, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 16 апреля облачно с прояснениями, небольшие дожди, температура воздуха днем составит 8-13 градусов тепла, возможны порывы ветра до 14 м/ с. В субботу 17 апреля переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха на юге области будет плюс 10-15 градусов, на севере - до плюс 5 градусов. В воскресенье 18 апреля облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки преимущественно в виде снега, днем - плюс 1-6 градусов", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра.

Похолодание ожидается и в других регионах Урала, так, в Челябинской области в ближайшие выходные температура воздуха будет от плюс 5 до 12 градусов. Синоптики предупреждают, что в воскресенье местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем порывы ветра достигнут 12-17 м/с. В Курганской области 17-18 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, столбики термометров опустятся с 9-14 градусов тепла в субботу до 4-9 градусов выше нуля в воскресенье.

В Тюменской области 17-18 апреля также ожидается похолодание, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр. Температура воздуха днем с 15 градусов опустится до 8, а ночью - до плюс 1-5 градусов. Синоптики предупреждают о небольших осадках в виде мокрого снега и о сильном ветре с порывами до 22 м/с.

По данным регионального гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, 16 апреля в отдельных районах Югры ожидается ветер порывами 15 - 17 м/ с, гололед, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем составит до плюс 5 градусов, а в северных и восточных районах до минус 8 градусов. 17-18 апреля в ХМАО ожидается облачная погода с прояснениями и мокрый снег, ветер будет северный 8 - 13 м/с, местами порывы достигнут 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 10-17 градусов, днем - до минус 12 градусов.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе - 17 и 18 апреля будет переменная облачность, температура воздуха днем опустится до минус 7-12 градусов, местами небольшие осадки в виде снега. Ветер в ближайшие дни на Ямале будет 7-12 м/с, в субботу порывы местами могут достигнуть 17 м/с.