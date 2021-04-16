На трассе в Свердловской области столкнулись пять автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, которое произошло днем в пятницу, с участием четырех грузовых и одного легкового автомобилей на автодороге в Талицком районе Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, около 11:30 (09:30 мск) на 234-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время на данном участке дороги движение затруднено. Сотрудники ГИБДД <…> выясняют все обстоятельства происшествия", - сообщили в ГИБДД.

В региональной прокуратуре организовали проверку по данному факту. "Предварительно установлено, что водитель большегрузного автомобиля не соблюдал дистанцию движения и скоростной режим, допустил столкновение с автомобилями, для которых горел красный свет в период реверсивного движения. Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором погиб пассажир", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.