Ученые на Урале создали новую технологию переработки отходов калийных удобрений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Физики Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новую технологию переработки жидких отходов добычи калийных удобрений. После переработки получаются продукты, которые можно использовать в производстве бытовой химии, стекла, моющих средств и многом другом, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как пояснили в вузе, крупнейшие месторождения калийных солей в мире находятся в России, Канаде, Германии, Белоруссии. В России основные месторождения располагаются в Пермском крае и Волгоградской области. Их хранение осуществляют в огромных, размером в несколько футбольных полей, открытых резервуарах - шламохранилищах. В случае переполнения резервуаров бассейны Камы и Волги могут столкнуться с серьезными экологическими последствиями, а производители понесут колоссальные штрафы и убытки.

"Группа ученых под руководством доцента кафедры экспериментальной физики УрФУ Александра Черепанова разработала технологию переработки жидких отходов добычи калийных удобрений. Технология универсальная, подходит практически для любых промышленных предприятий; позволяет очищать промышленные стоки - убирать нерастворимые компоненты из раствора и снижать объем соли в воде", - сказали в вузе.

Очистка стоков по данной технологии происходит в два этапа. Первый - предварительная очистка растворов от взвешенных частиц скальных пород. На втором компоненты солей разделяют по двум зонам, в результате чего получается очень соленый раствор и очищенная вода. На втором этапе очистки ученые предложили, помимо традиционных мембран, использовать биполярные, которые обеспечивают разложение воды, присутствующей в шламах, на водород и гидроксильную группу, в результате образуется соляная кислота и щелочь.

По словам ученых, полученные после переработки продукты будут востребованы как основа для производства бытовой химии, сырье для изготовления стекла, моющее средство для очистки оборудования, в пищевой и нефтяной промышленности. "Кроме того, кислотные и щелочные растворы c остаточным содержанием солей идеально подходят для устранения загрязнений внутри нефтяных скважин и повышения отдачи нефтеносных пластов", - добавили в вузе.

Социалисты уже получили два патента на свою технологию, и готовятся подать заявку на третий.