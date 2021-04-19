В Тюменской области ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 19 апреля. Власти Тюменской области ввели в регионе особый противопожарный режим с 19 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"С 19 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

Гражданам запрещается посещать леса с 20 апреля по 10 мая, разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.