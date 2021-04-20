{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский губернатор решил отменить в регионе шествие 1 мая

В День Победы в Свердловской области состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка организуют в онлайн-формате
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене в регионе шествия в честь Первого мая в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"В этом году от шествия в честь Праздника весны и труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам губернатора, в День Победы состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.

В Свердловской области, по последним данным, зафиксирован 85 041 случай заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 78 612, еще 2 962 человека умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияДень ПобедыСвердловская областьПандемия COVID-19
КС проверит вопрос выплат компенсаций за изъятие животных при вспышках заболеваний
Компания "Комплекс" ранее обратилась в суд, указав, что лишение их имущества без компенсации противоречит конституции и нарушает право частной собственности
Читать полностью