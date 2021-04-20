Свердловский губернатор решил отменить в регионе шествие 1 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об отмене в регионе шествия в честь Первого мая в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"В этом году от шествия в честь Праздника весны и труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам губернатора, в День Победы состоится только военный парад, а прохождение Бессмертного полка будет организовано в онлайн-формате.

В Свердловской области, по последним данным, зафиксирован 85 041 случай заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 78 612, еще 2 962 человека умерли.