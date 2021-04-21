В Кургане группу из 10 человек обвинили в сбыте наркотиков в пяти регионах

ТАСС, 21 апреля. Правоохранительные органы обвинили курганца и девять его сообщников в сбыте наркотиков на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края. Злоумышленники также организовали производство мефедрона в особо крупном размере, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

"Утверждено обвинительное заключение по обвинению жителя Кургана и девять его сообщников, который создал на территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края преступное сообщество (преступную организацию) для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, а также возглавил ее деятельность. <…> Под его общим руководством в 2018-2019 годах участниками преступного сообщества совершены покушения на сбыт наркотических средств на территории пяти субъектов РФ. <…> Кроме того, участниками преступного сообщества организовано производство наркотического средства "мефедрон" в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор группы легализовал более 3 млн рублей, полученные от продажи наркотиков. "За создание преступного сообщества уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет, за участие в таком сообществе - от 7 до 10 лет, за сбыт наркотических средств в особо крупном размере - от 15 до 20 лет", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД области уточнили, что на территории пяти регионов оперативники обнаружили более ста укромных мест с наркотиками, приготовленными для сбыта. Также, по их данным, злоумышленники для организации нарколаборатории в арендованном в пригороде Кургана доме закупили через Интернет необходимое оборудование и компоненты для производства запрещенных веществ. "Во время обыска в подвале дома правоохранители изъяли 72,5 кг прекурсоров, лабораторное оборудование и более 170 гр мефедрона, произведенного обвиняемыми", - добавили в ведомстве.