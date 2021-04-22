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В Сургуте оштрафовали троих участников несогласованной акции

Каждому назначили штраф в размере 15 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) в четверг назначили трем участникам несанкционированной акции, которая прошла 21 апреля, штрафы в размере 15 тыс. рублей.

"Решением суда каждому из троих человек по ч. 5 ст. ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) назначен штраф в размере 15 тыс. рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда.

В пресс-службе УМВД по Югре и в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе ТАСС не стали комментировать ситуацию о количестве задержанных в ХМАО в ходе несанкционированных акций 21 апреля.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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