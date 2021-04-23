Ростехнадзор назвал причины пожара на ямальском Юбилейном месторождении в феврале

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Одной из причин пожара на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 26 февраля 2021 года стало несоблюдение технологического процесса и технологической схемы установки комплексной подготовки газа. Об этом в пятницу сообщается на сайте Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

"Установлено, что основными причинами, повлекшими аварию, явились: несоблюдение технологического процесса и технологической схемы установки комплексной подготовки газа, несоблюдение технологических параметров расчетной температуры стенки трубопровода", - сказано в сообщении.

Также среди причин несоблюдение рабочего давления трубопровода, выполнение экспертизы промышленной безопасности трубопровода обвязки с нарушением требований проведения ультразвукового контроля качества сварных соединений, неудовлетворительное осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

В ходе расследования обнаружены и другие многочисленные нарушения.

В отношении должностных лиц и компании, ведущей добычу на месторождении, возбуждены административные дела о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Об инциденте

Ранее сообщалось, что 26 февраля на Юбилейном месторождении возник пожар. Добыча газа была времено приостановлена. Прокуратура Ямала организовала проверку по информации о пожаре. Согласно результатам экологического мониторинга, изменений состояния окружающей среды не произошло.

Установка комплексной подготовки газа на Юбилейном месторождении введена в эксплуатацию в 2000 году, хотя газ с месторождения поступает в единую систему газоснабжения страны с 1992 года. Юбилейное месторождение - это около 100 действующих эксплуатационных скважин и более 300 млрд куб. м газа, добытого с начала разработки.