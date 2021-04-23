В Курганской области ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 23 апреля. Курганские власти ввели в регионе особый противопожарный режим. Жителям нельзя жечь траву, разводить костры, а при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора области.

"Сегодня, 23 апреля, в Курганской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период действия режима запрещается сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

"В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств", - цитирует пресс-служба директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Станислава Носкова.

Как рассказали в пресс-службе, руководителям организаций на территории региона рекомендовано привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения, подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику, а также провести противопожарные инструктажи.

В правительстве отмечают, что в регионе в этом году уже зарегистрировано 34 лесных пожара, 204 пожара мусора и сухой травы. Их причины сейчас выясняются, но подчеркивается, что виновным грозит серьезное наказание.

По их данным, природные пожары возникают в области из-за неосторожности людей. Так, в одном из крестьянско-фермерских хозяйств рядом с селом Усть-Уйским в Целинном районе был ликвидирован пожар площадью 54,9 га, который произошел из-за отжига сухой травы - огонь перекинулся на находящийся рядом хвойный лес. Виновник устанавливается, ему грозит штраф от 50 до 200 тыс. рублей. "Еще один пожар случился, по предварительным данным, из-за неосторожности жителя деревни Асямолова Каргапольского района - предварительно установлено, что он на берегу озера Иткуль обрабатывал лодку при помощи паяльной лампы", - добавили в пресс-службе.