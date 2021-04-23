В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Открытое горение в неэксплуатируемом двухэтажном доме в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга ликвидировано. Площадь пожара составила 300 кв. м сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:26 (13:26 мск), имелась угроза перехода огня на соседние здания.

"В 16:46 (14:46 мск) пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре по ул. Никитина в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 300 кв. м. Горел неэксплуатируемый двухэтажный частный дом. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось не допустить распространения огня на соседние постройки", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на месте пожара проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара были задействованы три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.