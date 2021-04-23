Челябинское правительство установило в регионе особый противопожарный режим с 24 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Челябинской области установили в регионе особый противопожарный режим из-за роста числа лесных пожаров, он начнет действовать с 24 апреля. Исключение составят территории нескольких районов и городских округов - там режим вводится с 1 мая, соответствующее постановление правительства региона опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Челябинской области. Правительство Челябинской области постановляет: установить с 24 апреля 2021 года особый противопожарный режим на территории Челябинской области", - говорится в документе.

Уточняется, что исключение составят территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также городских округов Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского - здесь такой режим вводится с 1 мая.

Жителям запретят посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор. Главное управление лесами региона также должно будет создать дополнительные оперативные группы для контроля соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и пресечения нарушений. Также предусмотрен и ряд других мер.