В Челябинской области ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 24 апреля. Правительство Челябинской области ввело на части территории региона особый противопожарный режим с 24 апреля. На остальной территории он начнет действовать 1 мая, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

По состоянию на 24 апреля в Челябинской области зафиксировано 2 805 пожаров, в том числе 776 ландшафтных. Цифра превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Решением правительства Челябинской области с 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Исключение составят Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский, Златоустовский и Усть-Катавский городские округа, здесь режим начинает действовать с 1 мая", - говорится в сообщении.

Установлены ограничения на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий и ряд других.