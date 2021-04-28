Меценаты Екатеринбурга оплатят обучение 10 человек в ординатуре, посвященной скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Фонд святой Екатерины направит средства на обучение 10 специалистов для скорой медицинской помощи на базе уральского медвуза, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор фонда Александр Андреев. В Екатеринбург на данный момент необходимо не менее 40 врачей для работы на станции скорой медицинской помощи.

"Не так давно мы встречались с Ольгой Петровной Ковтун (ректор Уральского государственного медицинского университета - прим. ТАСС), обсуждали тему открытия ординатуры - в этом году открывается ординатура, посвященная скорой медицинской помощи. И договорились о том, что от фонда святой Екатерины 10 молодых ребят - мы финансируем их обучение и через 2 года получаем высококлассных специалистов службы скорой медицинской помощи", - сказал Андреев.

Главный врач ГБУ ЗСО "Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса г. Екатеринбург" Игорь Пушкарев добавил, что дефицит кадров есть, а из-за отсутствия ординатуры почти 3 года нет притока врачебных кадров. В период пандемии уволились порядка 15 врачей из-за возросшей нагрузки, на смену им пришли лишь 5 специалистов.

"Мы сегодня готовы принять не менее 40 врачей скорой медицинской помощи только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области есть фельдшерский дефицит. Мы вплотную с этим работаем", - сказал Пушкарев.

Он также отметил, что в период пандемии количество вызовов скорой помощи выросло на 28%. "Мы обычно в год выполняем 380-390 тысяч вызовов, а за 2020 год мы выполнили 449 тысяч. Это колоссальнейшая нагрузка, которая была", - сказал Пушкарев, отметив, что ложных вызовов за этот период было чуть больше тысячи.

"Мы сегодня готовы принять не менее 40 врачей скорой медицинской помощи только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области есть фельдшерский дефицит. Мы вплотную с этим работаем", - сказал Пушкарев.

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