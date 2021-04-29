Полуфиналисты конкурса "Мастера гостеприимства" представят в Тюмени более 120 проектов

ТЮМЕНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Полуфиналисты всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", который начался в четверг в Тюмени, представят более 120 проектов в сфере туризма, передает корреспондент ТАСС.

"В Тюмени стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" в течение двух дней полуфинала 123 конкурсанта из 41 региона России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса", - сообщили в пресс-службе конкурса.

Как отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, выбор Тюмени в качестве места проведения полуфинала неслучаен. "Во втором сезоне конкурса "Мастера гостеприимства" акцент очных мероприятий был смещен с южных регионов на северные территории. Тюменская область проводит большое количество федеральных мероприятий и создает собственные, которые становятся центром притяжения туристов. В регионе есть все для развития самых разных направлений туризма, это подтверждает большое количество разноплановых проектов и экспертов, которые принимают участие в тюменском полуфинале.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, для региона туризм - одно из важных направлений развития, которое включено в перечень приоритетных отраслей инвестиционной стратегии региона. "У нас большие планы по развитию индустрии гостеприимства и, возможно, в ходе полуфинала будут предложены проекты или решения, которые войдут в пул проектов Тюменской области", - отметил он.

О проекте

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование").

Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. По итогам девяти полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге. Впереди полуфиналы в Тюмени и Перми.