Правительство Свердловской области утвердило критерии домов для КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области утвердило критерии для домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили журналистам в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Согласно постановлению правительства, комплексное развитие территории жилой застройки можно проводить в кварталах, где дома не признаны аварийными, но соответствуют одному из утвержденных критериев. К ним относятся дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия, введенные в эксплуатацию до 1970 года. По данным фонда капитального ремонта Свердловской области, только в Екатеринбурге находится более 1 300 таких строений", - говорится в сообщении.

Постановление позволяет включать в зону КРТ территории под домами высотой до пяти этажей, построенные в эпоху индустриального домостроения - с 1946 по 1970 годы включительно. "Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселения, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка", - цитирует департамент министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова.

В критериях обозначена степень износа основных конструкций домов, в проект КРТ можно включить деревянные дома до пяти этажей, изношенных более чем на 60%, и здания из других материалов, изношенные более чем на 70%. Могут быть включены и строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение. Постановление отдельно защищает объекты культурного наследия - они могут быть включены в проект КРТ с условием их сохранения и приспособления к современному использованию.

По словам Волкова, первоочередная задача - обновить изношенный обветшавший фонд. "Жилье, которое в том числе массово строилось для рабочих заводов, эвакуированных на Урал, в военное и послевоенное время. Например, на Уралмаше, Эльмаше целые улицы застроены домами барачного типа. Они не признаны аварийными, но уже давно пришли в негодность. В постановлении описаны и признаки домов, которые могут быть включены в проект комплексного развития территории, - это требование времени, мы должны быть готовы к тому, чтобы закон был актуален многие годы", - приводит департамент слова министра.

О КРТ в Свердловской области

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Свердловская область одной из первых в стране приняла региональный закон о комплексном развитии территорий. Для полноценной работы этого инструмента власти должны принять девять обязательных нормативно-правовых актов. Они регламентируют критерии многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется КРТ жилой застройки, предельный срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов по вопросу включения многоквартирного дома в решение о КРТ жилой застройки, начальная цена торгов на право заключения договора о КРТ. Среди других шести обязательных нормативно правовых актов: порядок согласования проекта решения о КРТ с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, порядок реализации решения о КРТ, порядок определения границ территорий, подлежащих КРТ, порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, порядок заключения договоров о КРТ, заключаемых с правообладателями, порядок передачи владельцем специального счета права на специальный счет субъекту РФ или муниципальному образованию после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном доме.