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В Кургане на москвича, призывавшего в соцсетях к экстремизму, возбудили уголовное дело

Мужчина призывал к расправе над полицией

ТАСС, 29 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении 47-летнего москвича, призывавшего в соцсетях к уничтожению курганских полицейских. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, размещавшего в интернете призывы к расправе над полицией. <…> Следственным подразделением регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47-летний житель Москвы в одном из Telegram-каналов при обсуждении новостей Курганской области оставил запись, в которой "пытался побудить подписчиков к физическому уничтожению сотрудников полиции". "Подобный противоправный контент входит в список запрещенных на территории РФ экстремистских материалов", - подчеркнули в ведомстве.

По данным пресс-службы, мужчина признал свою вину в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

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