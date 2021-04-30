Челябинское Заксобрание одобрило налоговые льготы для предприятий, заключающих СПИК

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Челябинской области приняло законы о поддержке инновационных предприятий, заключающих с регионом специальные инвестиционные контракты (СПИК), разработанные областным министерством промышленности. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.

"Речь идет об обнулении налогов на имущество и прибыль для промышленных предприятий, заключивших СПИК в соответствии с новыми требованиями федерального закона "О промышленной политике", то есть о предприятиях области, разрабатывающих и внедряющих новые технологии", - пояснили в пресс-службе.

Согласно принятым законам, инновационные компании, разрабатывающие и внедряющие на производстве новые технологии, смогут не платить налоги на прибыль в течение пяти налоговых периодов. В последующие годы для этих организаций будет установлена ставка в 13,5%. Предприятия, которые сами не создают инноваций, но внедряют их или адаптируют для своей работы, будут платить 13,5% по налогу на прибыль. Также для новаторов-разработчиков в течение пяти налоговых периодов будет действовать нулевая ставка по налогу на имущество, далее они будут делать отчисления по ставке 1,1% годовых.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.