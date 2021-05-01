В аэропорту Екатеринбурга ожидают вылет более 200 пассажиров задержанных рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Свыше 200 пассажиров задержанных рейсов Екатеринбург - Москва и Екатеринбург - Симферополь ожидают вылет из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Причиной задержки стало позднее прибытие самолетов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) задержаны рейсы авиакомпаний "Победа" и Nordwind по маршрутам Екатеринбург - Москва и Екатеринбург - Симферополь. На рейсы ожидается более 200 пассажиров. Причина несвоевременных вылетов - позднее прибытие воздушных судов", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании "Победа" должен был вылететь в Москву в 07:55 (05:55 мск), сейчас вылет назначен на 16:50 (14:50 мск). Вылет самолета Nordwind в Симферополь должен был состояться в 07:15 (05:15 мск), однако он перенесен на 19:50 (17:50 мск).

Оказание услуг пассажирам задержанных рейсов, предусмотренных авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.