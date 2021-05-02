Свердловский "Бессмертный полк" будет транслироваться на телевидении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. "Бессмертный полк" в Свердловской области впервые объединит участников из разных населенных пунктов региона и будет транслироваться на телевидении. Об этом сообщили в воскресенье в департаменте информационной политики региона.

Ранее ТАСС сообщал, что "Бессмертный полк" в области пройдет в онлайн-формате, но подробности не уточнялись.

"Все свердловчане впервые смогут принять участие в одном "Бессмертном полку". Портреты всех участников "Бессмертного полка", которые загрузили жители Свердловской области, впервые покажут в эфире "Областного телевидения". Акция, которая раньше проходила в разных городах, объединит уральцев в онлайн-формате. Организаторы обращают внимание на то, что в этом году используется новая платформа для онлайн-участия в акции "Бессмертный полк", поэтому тем, кто принимал участие в акции в прошлом году, необходимо загрузить информацию вновь, чтобы они были показаны в эфире", - говорится в сообщении.

Для организации онлайн-полка привлечено 190 волонтеров. "Все ветераны "пройдут" в рядах виртуального шествия в один день - 9 мая. Начало трансляции - в 15:00 [13:00 мск]. Все участники проекта получат уведомление о времени прохождения своего героя в онлайн-шествии и смогут поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями", - добавили в департаменте.

Заявки на участие принимаются до 7 мая.