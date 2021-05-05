Площадь посевов в Свердловской области увеличат до 771 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области в ходе весенней посевной кампании 2021 года увеличат посевные площади всех культур до 771 тыс. га, сообщил департамент информационной политики региона в среду.

В августе сообщалось, что общий размер посевных площадей в 2020 году составлял около 769 тыс. га.

"В 2021 году посевная площадь Свердловской области увеличится и составит 771 тыс. га. Площадь ярового сева планируется в объеме 470,6 тыс. га (в 2020 году - 465,4 тыс. га). В 2021 году планируется увеличение к уровню прошлого года посевной площади, занятой зерновыми культурами на 4,2 тыс. га, техническими культурами на 1,7 тыс. га и кукурузой на корм на 4,4 тыс. га", - приводят в департаменте слова министра агропромышленного комплекса региона Артема Бахтерева.

По его словам, цитируемым в сообщении, яровой сев уже проведен на площади 23 тыс. га, уже посеяна часть зерновых и технических культур, картофеля, а также овощей открытого грунта. Кроме того, аграрии продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав.