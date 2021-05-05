Югра более чем в восемь раз планирует увеличить госдолг к 2024 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют разместить государственные облигационные займы в размере 75 млрд рублей и привлечь 27 млрд рублей кредитов в банках до 2024 года, сообщила в среду ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина. В результате госдолг региона до конца 2023 года планируется увеличить более чем в восемь раз - до 92,7 млрд рублей.

Госдолг региона за 2020 год сократился на 1,8 млрд рублей и составил 11,2 млрд рублей, к настоящему времени его размер не изменился. Он полностью представлен гособлигациями. Ранее Дюдина сообщила ТАСС, что Югра планировала погасить действующий долг региона в 2024 году.

"Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" предусмотрено <…> размещение государственных облигационных займов: в 2021 году - 10 млрд рублей, 2022 году - 35 млрд рублей, 2023 году - 30 млрд рублей, а также привлечение кредитов кредитных организаций: в 2021 году - 14 млрд рублей, 2022 году - 5 млрд рублей, 2023 году - 8 млрд рублей", - сказала она.

По словам Дюдиной, предельные сроки погашения долговых обязательств по облигационным займам составят восемь лет, по банковским кредитам - три года. "Заимствования будут направлены на погашение дефицита бюджета и на капитальные вложения в объекты государственной собственности. Погашение государственного долга автономного округа планируется осуществлять за счет средств бюджета Югры", - уточнила замглавы региона.

Согласно информации на сайте думы Югры, в 2021 году планируется погасить облигационные займы на сумму 3,9 млрд руб., в 2022 году - также на 3,9 млрд, в 2023 году - на 2,7 млрд рублей. Банковские кредиты в текущем году погашать не планируется, а в 2022 и 2023 годах - ежегодно на 5 млрд рублей. Таким образом, Югра планирует увеличить госдолг региона к 2024 году более чем в восемь раз - до 92,7 млрд рублей в сравнении с 2020 годом.

Доходы бюджета ХМАО в 2021-2023 годах составят соответственно 226,2, 238 и 243,5 млрд рублей, расходы - 275,9, 272,9 и 274,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета - 49,7, 34,9 и 30,7 млрд рублей соответственно.