Один из пятерых пострадавших в ДТП на Урале находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 11 мая. Один пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Курганской области находится в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает во вторник Telegram-канал правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что пять человек, в том числе шестилетний ребенок, погибли и пять пострадали при столкновении Audi Q7 и микроавтобуса с тюменскими номерами на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган. По данным ГИБДД по региону, причиной ДТП мог стать выезд кроссовера на встречную полосу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

"Пятеро пострадавших в ДТП на дороге Екатеринбург - Шадринск - Курган находятся в Шадринской больнице скорой помощи. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у них различные травмы, еще один человек находится в тяжелом состоянии. По уточненным данным, все они совершеннолетние. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что двое пострадавших, находившихся в шадринской больнице, покинули медучреждение и будут лечиться амбулаторно. В больнице остаются трое участников аварии - двое - в состоянии средней степени тяжести и один - в тяжелом состоянии.

Уточняется, что родственникам погибших и пострадавших при необходимости будет оказана психологическая помощь.