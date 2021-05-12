У водителя иномарки, въехавшей в людей в Екатеринбурге, выявили признаки опьянения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Признаки опьянения выявлены у водителя автомобиля Seat Leon, въехавшего в результате ДТП в людей в центре Екатеринбурга во вторник вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГИБДД в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что на проспекте Ленина, 48, столкнулись два автомобиля, в результате удара одна из машин отлетела на тротуар с пешеходами. По данным городского УГИБДД, пострадали шестеро пешеходов, в том числе двое детей.

"У водителя автомобиля Seat были выявлены признаки опьянения. Медиками анализ направлен в химико-токсикологическую лабораторию. Окончательное заключение будет сделано после получения результата", - сообщили там.

По данным пресс-службы городского ГИБДД, автомобилем Seat Leon управлял 32-летний мужчина, который привлекался к административной ответственности 11 раз. Он пояснил, что, двигаясь по проспекту Ленина в прямом направлении, он выехал на пересечение Ленина с улицей Мамина-Сибиряка на мигающий желтый сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Toyota Camry. В итоге Seat отбросило на тротуар, где находились пешеходы.