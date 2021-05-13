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Свердловские власти просят наказать депутата и охотников за жестокое убийство волка

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона обратился в полицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области просит привлечь к уголовной ответственности участников охоты, на которой жестоко убили волка, в их числе был депутат Курганской областной думы Денис Хахалов. Департамент обратился в ГУ МВД по региону, сообщили ТАСС в ведомстве в ответ на запрос.

Ранее в соцсетях появилось видео, где охотники переезжают на снегоходе еще живого волка, тычут в морду животному ружьем. Депутат после инцидента был исключен из "Единой России".

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"В связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными"), департамент обратился с заявлением в МО МВД России "Камышловский" для решения вопроса о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности. <…> Кроме того, в связи с большим общественным резонансом департамент обратился в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой взять на контроль проведение проверки и принятие решения по материалу", - сообщили в департаменте.

По данным департамента, инцидент произошел 6 февраля на территории охотничьих угодий "Калиновское" и "Камышловское" в Камышловском муниципальном районе Свердловской области. Всего в тот день этой группой было добыто четыре волка.

В УМВД по Курганской области сообщали, что заявление об инциденте поступило в полицию от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области. Позже в полиции выяснили, что охотники убили волка на территории не Курганской, а Свердловской области.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская область
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