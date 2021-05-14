В Екатеринбурге создали аудиогид по площадкам "Ночи музеев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Организаторы "Ночи музеев" в Екатеринбурге впервые создали для акции специальный аудиогид по площадкам. Об этом сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

Ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев - 2021" состоится 15 мая и пройдет в Свердловской области в 15 раз, участие в ней примут порядка трехсот площадок региона, из них около 150 - в Екатеринбурге.

"Мы сделали аудиогид, его можно скачать на сайте "Ночь музеев. Екатеринбург" - это новый шаг. <…> [Там] будет все рассказано - где стартовать, когда смотреть", - сказал он, уточнив, что проект было решено сделать в том числе благодаря опыту, полученному в период пандемийных ограничений.

Специальное приложение необходимо скачать на телефон. В нем пользователи получат доступ к аудиофайлам, рассказывающим о крупных площадках "Ночи музеев".

О программе

Старт акции в Екатеринбурге будет дан в парке "Россия - Моя история" в 16:00 мск, но предварительно днем в музеях также будут работать детские площадки, сообщила руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова.

Она добавила, что екатеринбуржцы и гости города также смогут отправиться в туры по музеям Свердловской области. В этом году было специально разработано три тематических маршрута, посвященных Году науки и технологий, в частности, в Нижний Тагил. "Историко-технический музей Черепановых Музей-завод развития техники черной металлургии под открытым небом у них - уникальный проект, он будет специально работать для наших участников, и этот же тур захватывает Верхнюю Пышму, музей автомобильной техники УГМК. Второй автотур будет направлен в Каменск-Уральский - тур "Колокольная столица", <…> третий маршрут называется "Гвоздь программы - уральская глубинка" в город Реж, <…> музей гвоздя", - рассказала Швецова.

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина подчеркнула, что в связи с ситуацией с пандемией на площадках уделят особое внимание необходимым мерам безопасности.

Ранее 10 российских музеев сняли видеоэкскурсии для жителей Урала к юбилею акции "Ночь музеев в Екатеринбурге" - проект "Прогулки по музеям России" объединил государственные музеи-заповедники "Петергоф" и "Царское село", необычные "Музей черепов и скелетов" и музей кошек "Мурариум", аутентичные краеведческие музеи из глубинки, Музей Мирового океана и другие площадки.