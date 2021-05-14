Доля просрочки долга по ипотеке в Свердловской области снизилась до исторического минимума

ТАСС, 14 мая. Доля просроченной задолженности по ипотеке снизилась до 0,7% в Свердловской области. Такой показатель является историческим минимумом, говорится в распространенном в пятницу сообщении отдела по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"Ипотечный портфель свердловчан вырос до 309,5 млрд рублей (на 22% по сравнению с прошлым годом). Это треть всей задолженности по ипотеке жителей УрФО. В то же время доля просроченной задолженности достигла минимального значения - 0,7% от объема всего портфеля", - говорится в сообщении.

Как пояснил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков, качество ипотечного портфеля в Свердловской области устойчиво улучшается уже несколько лет. "При этом мы видим не только снижение доли просрочки, но и уменьшение ее объема. За последние полгода сумма "плохих" долгов по ипотеке снизилась на 7%", - отметил он.

По словам Корикова, положительное влияние оказывает внедрение механизма ипотечных каникул и политика банков, реструктурирующих кредиты по собственным программам.

За прошедший год банки реструктурировали ипотечную задолженность свердловчан на 9,1 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки в Свердловской области по итогам первого квартала 2021 года составил 36 млрд рублей, что больше аналогичного показателя 2020 года на 48%. За первый квартал жители области оформили почти 15 тыс. ипотечных сделок. Средний размер кредита вырос до 2 млн 400 тыс. рублей, а средний срок - до 19 лет.