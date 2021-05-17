Количество природных пожаров в Тюменской области увеличилось на 14 за сутки

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Тюменской области увеличилось на 10 за сутки, ландшафтных - на четыре. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"Возникшие пожары за последние сутки: 10 лесных пожаров на общей площади 501,5 га, четыре ландшафтных пожара на общей площади 243 га", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, - 20, ландшафтных - три. За сутки было ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 9 588,7 га и один ландшафтный пожар на общей площади 145 га.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор на свой странице в Instagram сообщил о ликвидации самого крупного лесного пожара в Юргинском районе Тюменской области площадью 44 тыс. га. Он отметил, что в целом пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной.

В Тюменской области с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.