СК возбудил уголовное дело против мужчины, который зарезал трех человек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Мужчина, который был задержан за нападение с ножом в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, стал фигурантом уголовного дела об убийстве двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что при задержании подозреваемый в совершении преступления, будучи вооруженным ножом, предпринял попытку нападения на сотрудника правоохранительных органов.

"На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального отдела СК, следователей-криминалистов регионального следственного управления. В ходе осмотра места происшествия применена криминалистическая техника для обнаружения вещественных доказательств. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших граждан. Расследование продолжается" - подытожили в управлении СК по Свердловской области.