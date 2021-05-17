Синоптики предупредили об аномальной жаре на Урале в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня, сохраняется аномально жаркая погода. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе ночные температуры достигнут минус 10 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"17 мая в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, <…> сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на семь градусов и более. 17 мая в Курганской, Челябинской областях местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36 градусов и более", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Екатеринбурге побит установленный 91 год назад рекорд температуры воздуха на 16 мая: в воскресенье столбики термометров поднялись до 32,8 градуса выше нуля, сообщила ТАСС главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. "Температура [воздуха 16 мая] повышалась до 32,8 градуса - это суточный рекорд <…> 16 мая, до этого был в 1930 году - 31,6 градусов", - сказала она. Шепоренко уточнила, что также ранее был побит суточный температурный рекорд 1974 года на 13 мая - синоптики зафиксировали в этот день в 2021 году плюс 29,3 градуса - на 0,1 градуса больше прежнего суточного максимума. А 14 мая был побит рекорд 2014 года - термометры показали 30,9 градуса выше нуля (в 2014 году - плюс 30,3 градуса).

По данным гидрометцентра, в Свердловской области 18 мая ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15-17 м/с. По данным областных гидрометцентров, в Курганской области 18 мая также ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 16 м/ с, в Челябинской области порывы ветра достигнут 14 м/с.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что аномально жаркая погода сохранится в Тюменской области, среднесуточная температура на 10 и более градусов превысит норму, 18 мая ожидается дождь и гроза, в остальные дни без осадков. В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие три дня ожидаются дожди, к четвергу температура воздуха поднимется до 28 градусов. В Ямало-Ненецкий автономный округ дожди придут в четверг вместе с потеплением до 25 градусов, при этом во вторник ночные температуры местами опустятся до минус 10 градусов, днем - до минус 1. Ночью в среду и четверг температура местами достигнет минус 8.

Последствия непогоды

По данным пресс-службы Советского района ХМАО, в воскресенье вечером над муниципалитетом прошел грозовой фронт, фиксировались сильные порывы ветра. "Стихия затронула сразу несколько поселений, наибольший ущерб нанесен Таежному, Алябьевскому и Пионерскому, где сильный ветер повредил кровли зданий и повалил деревья. В г. п. Пионерский упавшее дерево повредило автомобиль. Сегодня глава Советского района Игорь Набатов провел оперативное совещание, на котором даны поручения по устранению последствий стихии", - сказано в сообщении.

В частности, в сельском поселении Алябьевский сильными порывами ветра частично снесен шифер с кровли ряда домов. Повреждены линии электропередачи, из-за чего поселение около 10 часов полностью находилось без электроснабжения. Как сообщила ТАСС глава поселка Алябьевский Юлия Кочурова, в настоящее время все повреждения устранены, электроснабжение восстановлено.