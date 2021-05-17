Движение на участке трассы Екатеринбург - Тюмень приостановлено из-за лесного пожара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Движение на участке трассы Екатеринбург - Тюмень с 123-го по 143-й км приостановлено из-за лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Ограничено движение на участке федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень. С 123-го по 143-й км движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, транспорт пускают через город Камышлов.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда", - подчеркнули в ведомстве.