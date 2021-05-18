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Автомобиль наехал на лося в Свердловской области

В результате инцидента пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Автомобиль наехал на лося на трассе в Свердловской области. В результате ДТП четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21124 при движении со стороны Белоярского в сторону Асбеста допустил наезд на животное (лося), в результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ДТП произошло на 15-м км автодороги "Белоярский - Асбест". Лось перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, избежать столкновения водителю не удалось. "В результате ДТП 37-летний водитель и три пассажира, которые находились в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. На место ДТП прибыла бригада скорой медицинской помощи. Водитель и пассажиры доставлены в больницу Асбеста. Животное погибло на месте", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что водитель имеет стаж вождения 20 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили очевидцев, составили все необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится проверка.

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