Пожар в СНТ "Солнышко" в Тюменской области ликвидировали на площади более 1 тыс. кв. м

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Пожар в садовом товариществе (СНТ) "Солнышко" в Тюменской области ликвидирован на площади 1 050 кв. м. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ФБУ "Авиалесоохрана".

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

"Пожар в СНТ "Солнышко" ликвидирован на площади 1 050 кв. м", - говорится в сообщении.

В Авиалесоохране пояснили, что 17 мая в более чем 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера возникло возгорание камышовой растительности на нелесных землях. Из-за ветра до 20 м/c огонь начал быстро распространяться, возник ландшафтный пожар, который перешел на 25 дачных домов в СНТ "Солнышко".

По информации Авиалесоохраны, от огня ландшафтного пожара, который распространялся в разных направлениях, возник лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, составляет 1 122 га. На тушении работают 118 человек и 31 единица техники - это силы и средства парашютистов-десантников Тюменской и Свердловской Авиалесоохраны, а также МЧС и Минобороны. Порывы ветра достигают 25 м/c (около 90 км/ч). Тушение лесного пожара продолжается.

По данным оперативного штаба региона, борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. человек, используется 300 единиц техники, для тушения привлечены Авиалесоохрана, МЧС, администрации районов, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. 17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители трех населенных пунктов, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.