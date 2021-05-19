В Тюменской области количество природных пожаров увеличилось на девять за сутки

ТЮМЕНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Тюменской области за сутки увеличилось на девять, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"Возникшие пожары за последние сутки: пять лесных пожаров на общей площади 209,1 га, четыре ландшафтных пожара на общей площади 191 га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованные - 17. Количество действующих ландшафтных пожаров на текущий момент - три", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что за сутки ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади 3 637,5 га и четыре ландшафтных пожара на общей площади 191 га.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

В регион прибыли аэромобильные группировки МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России - всего порядка 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. 17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители трех населенных пунктов, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.